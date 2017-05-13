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Главная » Мир » Фото 23 туриста погибли в ДТП с автобусом в Турции

Фото 23 туриста погибли в ДТП с автобусом в Турции

<span class="label red">Фото</span> 23 туриста погибли в ДТП с автобусом в Турции
Фото: Twitter Hürriyet Daily News

Украинцев среди пострадавших нет

13.05.17 771
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В Турции в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса с туристами погибли 23 человека. Еще восемь человек в тяжелом состоянии находятся в больницах.

Украинцев среди пострадавших нет.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Hurriyet daily news.

Трагедия произошла в курортном районе Мармариса в турецкой провинции Мугла.

По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза на опасном горном повороте. Водитель потерял контроль над автобусом, он перевернулся и прокатился по горному склону.

Всего в автобусе находились 42 пассажира, в основном женщины и дети. Они направлялись в Мармарис, чтобы участвовать в мероприятиях, посвященных Дню матери.

Иностранцев среди пострадавших нет.

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