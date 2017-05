В Турции в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса с туристами погибли 23 человека. Еще восемь человек в тяжелом состоянии находятся в больницах.

Украинцев среди пострадавших нет.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Hurriyet daily news.

Трагедия произошла в курортном районе Мармариса в турецкой провинции Мугла.

По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза на опасном горном повороте. Водитель потерял контроль над автобусом, он перевернулся и прокатился по горному склону.

UPDATE - Death toll in bus accident in Turkish resort of Marmaris rises to 23 https://t.co/NgX0ZaKoXQ pic.twitter.com/hCRbVEJFYC