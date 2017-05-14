Наследник Штирлица. Подражает ли Путин советской версии Джеймса Бонда

Корреспондент ВВС о том, кто побудил российского лидера вступить в ряды КГБ

Корреспондент ВВС Дина Ньюман напоминает: пока несколько поколений людей на Западе воспитывались на фильмах о Джеймсе Бонде, у советских граждан был другой кумир — разведчик, известный как Макс Отто фон Штирлиц.

"Советский ответ западному Джеймсу Бонду оказался шпионом другого толка", — поясняет Ньюман. У этого агента не было времени на женщин или новые гаджеты. Свою жизнь он полностью посвятил работе: во время Второй мировой он под прикрытием работал в Берлине, предварительно внедрившись в ряды высшего немецкого командования.

На экранах советских телевизоров Штирлиц, герой 12-серийного телефильма "Семнадцать мгновений весны", появлялся ежегодно, ближе к 9 Мая.

В 1973-м первые трансляции просмотрели от 50 до 80 миллионов зрителей.

"Каждый вечер улицы пустели, люди спешили с работы домой, чтобы посмотреть новый эпизод и узнать, как будут развиваться события дальше", — вспоминает актриса Элеонора Шашкова, сыгравшая в "Семнадцати мгновениях" роль жены Штирлица.

Эта картина была не только захватывающей драмой, но и фильмом с идеальной, с точки зрения холодной войны, сюжетной линией. В 1945-м Штирлиц сорвал тайные переговоры о мире между нацистами и американцами.

"Семнадцать мгновений весны" стала частью PR-кампании для привлечения в спецслужбы молодых и образованных новобранцев

Но у фильма была и другая цель — скрытая. По словам Шашковой, он демонстрировал важность секретных агентов как ценимых государством людей: "Это прививало послевоенному поколению чувство патриотизма".

По утверждению ВВС, фильм был сделан по заказу Юрия Андропова, будущего лидера страны, на момент съёмок занимавшего пост главы КГБ. Лента стала частью PR-кампании для привлечения в спецслужбы молодых и образованных новобранцев.

Андропов лично одобрял серию перед тем, как она появлялась в эфире, его первый заместитель контролировал съёмочный процесс, а два сотрудника КГБ, работавшие консультантами, появились в титрах под псевдонимами.

"Владимир Путин никогда не говорил, кто вдохновил его стать шпионом, был ли это Штирлиц, или кто-то другой. Однако на момент первого показа фильма он был 21-летним юношей, который спустя два года присоединился к КГБ", — напоминает Ньюман.

Со временем, совсем как Штирлица, его отправили в Германию.

Если Бонд был патологическим пьяницей, то Штирлиц — как и Путин — полной ему противоположностью. В фильме показано, что большую часть времени он проводит в одиночестве, курит, пьёт кофе и задумчиво смотрит в окно. Правда, Ким Филби, британский шпион, перешедший на сторону СССР в 1963-м, отмечал, что агент со столь задумчивым видом на работе долго бы не продержался.

Впервые о своём шпионском прошлом публично и на камеру Путин признался в 1991-м, когда, уйдя из КГБ, уже работал в команде питерского мэра. Он рассказал об этом во время съёмок документального фильма. На тот момент он уже ушёл из КГБ и работал на мэра Санкт-Петербурга.

В 1991-м Путин принял участие в съёмках документального фильма и впервые рассказал о своём шпионском прошлом. Был даже снят римейк одной из сцен "Семнадцати мгновений весны": вместо Штирлица, который на машине возвращается в Берлин, зритель увидел Путина за рулём "Волги". На заднем плане играла мелодия из фильма.

В этой же документальной картине будущий президент предупреждал о риске того, что "на какой-то период наша страна вернётся к тоталитаризму". Он пояснял: "Но опасность заключается не в правоохранительных органах, не в службах госбезопасности, не в милиции и даже не в армии. Опасность заключается в нашем собственном менталитете. Все мы думаем — и даже я иногда так думаю, — что если наведём порядок железным кулаком, жизнь станет проще, комфортнее и безопаснее. Но на самом деле мы не обретём покой: вскоре железный кулак нас всех задушит".

Несколько лет спустя, в хаосе конца 1990-х, многие россияне действительно начали тосковать по железному кулаку.

Соцопросы показали, что избиратели очень хотели, чтобы следующим президентом стал молодой, непьющий, ранее сотрудничавший со спецслужбами, русский по национальности кандидат.

"Потеряв веру в либералов, страна искала своего Штирлица", — напишет Аркадий Островский, редактор The Economist и автор "Изобретения России". На страницах книги он вспомнит, как в 1999-м газета "Коммерсантъ" организовала необычный опрос. Российских читателей попросили назвать историческую личность или вымышленного персонажа, которому они захотели бы доверить следующий президентский срок. Штирлиц занял второе место, уступив лишь полководцу маршалу Жукову. На обложку еженедельного приложения была вынесена фотография Штирлица с надписью "Президент-2000".

О том, как события развивались дальше, корреспондент ВВС напоминает лаконично: в марте 2000-го, уже исполняя обязанности президента, Путин был официально избран на этот пост.

По материалам: ВВС

Перевод Анны Синящик