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Главная » Мир » Новая ракета КНДР почти долетела до России

Новая ракета КНДР почти долетела до России

Новая ракета КНДР почти долетела до России
Ким Чен Ын / Фото: gogetnews.info

Снаряд упал менее чем в 100 км от Владивостока

14.05.17 301
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Армия КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения недалеко от западного побережья. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на южнокорейских военных.

По предварительным данным, выпущенный снаряд мог быть баллистической ракетой.

"Северная Корея сегодня на рассвете произвела пуск ракеты неопределенного типа в районе уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто", - приводит агентство Ренхап заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Тихоокеанское командование США подтвердило факт ракетного запуска со стороны КНДР и отметило, что выпущенная ракета не была межконтинентальной и не угрожала Северной Америке.

В связи с пуском президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал совет национальной безопасности.

Пуск также осудила Япония. Как заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, ракета предположительно пролетела 30 минут и упала в Японское море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии.

По словам Суга, действия КНДР являются явным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Как сообщает агентство Киодо, японские специалисты не исключают вероятности того, что КНДР могла провести испытания баллистической ракеты нового типа.

По данным японских властей, высота полета ракеты превысила 1000 км.

Южнокорейские военные сообщают, что ракета пролетела около 700 км.

На официальном сайте администрации президента США сообщается, что ракета, запущенная Северной Кореей в ночь на 14 мая 2017 года, упала в непосредственной близости от России.

"Учитывая то, что ракета упала так близко к российской территории, по сути, ближе к России, чем к Японии, президент (США Дональд Трамп) не может представить, что Россия довольна (запуском)", - говорится в заявлении.

Трамп проинформирован о проведении очередного ракетного испытания Северной Кореей. Вашингтон призвал мировое сообщество ввести "более жесткие санкции" против КНДР, назвав ее действия "провокацией".

По данным источника, на который ссылается CNN, ракета упала в воду в 60 миль (96,5 км) от российского Владивостока.

Напомним, в конце апреля КНДР провела очередные неудачные испытания баллистической ракеты. Как сообщали южнокорейские военные, ракета стартовала с полигона в провинции Пхёнан-Намдо, которая граничит с Пхеньяном, и вскоре взорвалась.

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