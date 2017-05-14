В Париже (Франция) сегодня, 14 мая 2017 года проходит инаугурация новоизбранного президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца в Тwitter.
В Елисейский дворец прибыли президент Франции Франсуа Олланд и новоизбранный глава страны Эммануэль Макрон.
Arrivée au Palais de l’Elysée de @EmmanuelMacron, Président de la République élu, accueilli par @fhollande, Président de la République. pic.twitter.com/QRbWrQo2UR— Élysée (@Elysee) 14 мая 2017 г.
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По традиции, действующий президент Франсуа Олланд встречает преемника на красной ковровой дорожке перед входом в Елисейский дворец в центре французской столицы. Затем они идут внутрь, где Олланд должен сообщить новому президенту "ряд государственных тайн". После этого Макрон отправится в парижскую ратушу, где его будет ждать мэр Парижа Анн Идальго.
Ранее сообщалось, что в Париже усилили меры безопасности накануне официальной церемонии передачи полномочий избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону.
В понедельник, 15 мая, новый президент также совершит свой первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.