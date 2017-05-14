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Видео Во Франции состоялась инаугурация нового президента

<span class="label red">Видео</span> Во Франции состоялась инаугурация нового президента
Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон / Фото: ЕРА

Официальная церемония состоялась в Елисейском дворце

14.05.17 108
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В Париже (Франция) сегодня, 14 мая 2017 года проходит инаугурация новоизбранного президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца в Тwitter.

В Елисейский дворец прибыли президент Франции Франсуа Олланд и новоизбранный глава страны Эммануэль Макрон.

По традиции, действующий президент Франсуа Олланд встречает преемника на красной ковровой дорожке перед входом в Елисейский дворец в центре французской столицы. Затем они идут внутрь, где Олланд должен сообщить новому президенту "ряд государственных тайн". После этого Макрон отправится в парижскую ратушу, где его будет ждать мэр Парижа Анн Идальго.

Ранее сообщалось, что в Париже усилили меры безопасности накануне официальной церемонии передачи полномочий избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В понедельник, 15 мая, новый президент также совершит свой первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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