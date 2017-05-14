Эммануэль Макрон официально стал президентом Франции

Эммануэль Макрон официально объявлен президентом Франции. Об этом сообщает AFP в Тwitter.

"Макрон официально объявлен президентом Франции", - говорится в сообщении.

#BREAKING Macron officially inaugurated as French president — AFP news agency (@AFP) 14 мая 2017 г.

"Я гарантирую, что наша страна получит демократическое обновление. Граждане будут иметь голос. Их будут слушать", - заявил Макрон на церемонии инаугурации.

Je veillerai à ce que notre pays connaisse un regain de vitalité démocratique. Les citoyens auront voix au chapitre. Ils seront écoutés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 мая 2017 г.

Кроме того, согласно сообщению пресс-службы Елисейского дворца в Тwitter, в ходе церемонии инаугурации Макрон заявил, что намерен объединить весь французский народ, а также отметил важность мира и необходимость обеспечения свободы.

"Мир ожидает, что мы будем сильными", - сказал он.

"Affirmer nos valeurs et nos principes : la démocratie et la République" @EmmanuelMacron pic.twitter.com/pWERs6I53h — Élysée (@Elysee) 14 мая 2017 г.

Ранее сообщалось, что в Париже усилили меры безопасности накануне официальной церемонии передачи полномочий избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону.

После инаугурации Макрон отправится в парижскую ратушу, где его будет ждать мэр Парижа Анн Идальго. А не позднее понедельника, 15 мая 2017 года, Макрон должен назвать имя нового премьер-министра страны. В целом же правительство должны сформировать до вторника.