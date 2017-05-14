Великобритания собирается оспаривать роль Евросуда после Brexit

Великобритания выступает против стремления Европейского Союза к тому, чтобы Европейский суд контролировал права граждан ЕС, проживающих в Великобритании после выхода страны из блока. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Будут споры вокруг мелких подробностей. Например, будет ли Европейский суд контролировать эти права после того, как мы уйдем", - заявил секретарь по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Он также добавил, что у Британии и ЕС будут разногласия, но "истина состоит в том, что мы уходим, и мы окажемся вне пределов досягаемости Европейского суда".

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что выход Британии из Европейского союза может привести к выходу Северной Ирландии из Соединенного Королевства. По мнению Блэра, Brexit приведет к тому, что Британия и Ирландия будут разобщены впервые после разделения Ирландии.