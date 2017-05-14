Макрон сделал первые аппаратные перестановки

Президент Франции Эммануэль Макрон произвел первые четыре назначениях в своем аппарате.
Об этом сообщают европейские СМИ со сылкой на Reuters.
Новым генеральным секретарем Елисейского дворца стал 44-летний Алекси Колер. До этого он возглавлял кабинет Макрона в период с 2014 по 2016 год, когда тот занимал пост министра экономики Франции.
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Дипломатическим советником президента назначен посол Франции в ФРГ 61-летний Филипп Этьен.
Руководителем аппарата президента станет 64-летний Патрик Строда, занимавший должность префекта региона Иль-де-Франс.
Специальным советником Макрона назначен 30-летний Исмаэль Эмельян, который ранее занимался стратегией кампании движения "Вперед".
Напомним, в воскресенье, 14 мая, во Франции прошла церемония инаугурации Эммануэля Макрона.