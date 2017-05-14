Памятник Трамп могут установить у мануфактуры в Баня-Луке

Монумент первой леди США Меланье Трамп могут установить напротив обувной фабрики "Бема" в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина).

С такой идеей выступил технический директор мануфактуры Маринко Умицевич.

"Да, мы с удовольствием подтверждаем эту информацию. Господин Умицевич планирует установить памятник первой Леди Меланье Трамп напротив нашей фабрики, чтобы выразить ей признательность", — сказал изданию официальный представитель компании Newsweek, на который сылаются мировые СМИ.

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Отметим, Бема уже отметилась своей солидарностью с Дональдом Трампом, в знак поддержки которого изготовила туфли для Меланьи. Забавно, но не смотря на это, руководителю фабрики даже не дали американскую визу, когда он хотел попасть на инаугурацию президента США.

Автором памятника в натуральную величину станет скульптор Стево Селак, ранее также изготовивший памятники российскому президенту Владимиру Путину и американскому лидеру.

Напомним, недавно был обнародован первый официальный портет Мелани Трамп.