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Главная » Мир » Памятник Трамп могут установить у мануфактуры в Баня-Луке

Памятник Трамп могут установить у мануфактуры в Баня-Луке

Памятник Трамп могут установить у мануфактуры в Баня-Луке
Фото из открытых источников

Автором станет скульптор, ранее изготовивший памятники Путину и американскому лидеру

14.05.17 63
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Монумент первой леди США Меланье Трамп могут установить напротив обувной фабрики "Бема" в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина).

С такой идеей выступил технический директор мануфактуры Маринко Умицевич.

"Да, мы с удовольствием подтверждаем эту информацию. Господин Умицевич планирует установить памятник первой Леди Меланье Трамп напротив нашей фабрики, чтобы выразить ей признательность", — сказал изданию официальный представитель компании Newsweek, на который сылаются мировые СМИ.

Отметим, Бема уже отметилась своей солидарностью с Дональдом  Трампом, в знак поддержки которого изготовила туфли для Меланьи. Забавно, но не смотря на это, руководителю фабрики даже не дали американскую визу, когда он хотел попасть на инаугурацию президента США.

Автором памятника в натуральную величину станет скульптор Стево Селак, ранее также изготовивший памятники российскому президенту Владимиру Путину и американскому лидеру.

Напомним, недавно был обнародован первый официальный портет Мелани Трамп

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