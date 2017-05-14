В Таллине чуть не сгорел дом министра обороны Эстонии

Цахкна написал, что это счастливый день для всей его семьи

Пожар произошел в ночь на воскресенье в двухэтажном особняке министра обороны Эстонии Маргуса Цахкны в Таллине.

Об этом передают европейские СМИ со сылкой на Postimees.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 4.45 утра. Возгорание заметил сосед министра, который и отправил сообщение на пульт диспетчера пожарной службы, а также разбудил находящихся в доме людей. По его словам, горел прикрепленный к стене дома воздушный тепловой насос.

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До момента приезда спасателей пламя распространилось по крыше жилого дома, однако пожар удалось быстро потушить, и никто не пострадал.

"Большое пламя удалось сразу же потушить, но, чтобы добраться до небольших очагов, спасателям пришлось снять крышу. При пожаре никто не пострадал", — сообщили спасатели.

Чуть позже Цахкна в своем Facebook написал, что это счастливый день для всей его семьи, потому что, благодаря соседям, все остались живы и здоровы. Он также поблагодарил спасателей.

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