Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Тиллерсон считает, что с Росией нельзя перезагрузиться

Тиллерсон считает, что с Росией нельзя перезагрузиться

Тиллерсон считает, что с Росией нельзя перезагрузиться

Нельзя стереть прошлое. Нельзя начать с чистого листа

14.05.17 83
1000

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает неправильным использовать термин "перезагрузка" в контексте отношений с РФ.

"Я думаю, что такими терминами как "перезагрузка" злоупотребляют. Нельзя перезагрузиться. Нельзя стереть прошлое. Нельзя начать с чистого листа. И мы не пытаемся начать с чистого листа", - цитируют слова госсекретаря США мировые СМИ.

"Мы начинаем с того листа, который у нас есть. И всех проблем, которые есть на этом листе. Мы не сбрасываем ни одну из них... Все они - часть тех дискуссий, которые существуют у нас с русскими", - подчеркнул Тиллерсон.

Он отметил, что существует большое число вопросов, которые предстоит решить, чтобы наладить отношения, "если это вообще возможно".

"Я считаю, что нам предстоит рассмотреть весь спектр этих отношений. Есть множество важных областей, которым необходимо уделить внимание, если, конечно, мы собираемся вернуться к отношениям, которые, с нашей точки зрения, необходимы для безопасности США", - добавил госсекретарь.

Напомним, Порошенко расказао, о чем в последний раз разговаривал с Путиным.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
США назначат контактное лицо для взаимодействия с Украиной, - ПорошенкоНовая ракета КНДР почти долетела до РоссииВ Британии ждут вмешательства России в парламентские выборы

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 4796
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 18626
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 3597
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 17699
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 9323
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 992
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 1878
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 1711
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 4169
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2106
  1. Порошенко считает поведение своего сына неуместным 20658 / 24060
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 14219 / 17699
  3. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 12350 / 18626
  4. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 5795 / 9323
  5. Эффект взросления. 10 вещей, которые нужно изменить в своей жизни после 30 лет 5646 / 6475
  6. Победителем Евровидения-2017 в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал 4963 / 5028
  7. В Украину идет тепло 3040 / 3353
  8. Букмекеры изменили прогноз на победителя Евровидения 1836 / 1958
  9. 14 мая празднуют День матери 1656 / 1663
  10. WikiLeaks заплатит $100 тысяч за запись разговора Трампа и Коми 1588 / 1967
  1. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 190 / 17699
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 97 / 18626
  3. Порошенко считает поведение своего сына неуместным 46 / 24060
  4. Эффект взросления. 10 вещей, которые нужно изменить в своей жизни после 30 лет 28 / 6475
  5. Победителем Евровидения-2017 в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал 20 / 5028
  6. Мама миа. Портрет украинской матери 16 / 1565
  7. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 15 / 9323
  8. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от города Днепра 13 / 901
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 11 / 4359
  10. Шоб мы так жили. Инструкция Владимиру Гройсману перед поездкой в Израиль 10 / 519
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.