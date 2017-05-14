Холера унесла жизни уже 115 человек в Йемене

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Международный комитет Красного Креста.

За последнюю неделю число заболевших выросло более чем в три раза.

"Мы сейчас столкнулись с серьезной вспышкой холеры", - заявил директор по оперативной деятельности МККК Доминик Стилхарт на пресс-конференции в столице Йемена Сане.

Приводя цифры, предоставленные министерством здравохранения страны, Стилхарт отметил, что за период с 27 апреля по 13 мая от холеры умерли 115 человек.

По его словам, в 14 провинциях Йемена выявлены более 8,5 тысяч человек, у которых наблюдается подозрение на заболевание, по сравнению с 2,3 тыс. случаев в 10 провинциях за прошедшую неделю. Также Стилхарт добавил, что больничные стационары переполнены пациентами с симптомами холеры.

"Это вторая вспышка холеры менее чем за год в Йемене, беднейшей стране арабского мира", - констатировало агентство.

Напомним, смертельная лихорадка Эбола вернулась в Африку.