Холера унесла жизни уже 115 человек в Йемене

Жертвами вспышки холеры в Йемене с конца апреля 2017 года стали уже 115 человек.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Международный комитет Красного Креста.
За последнюю неделю число заболевших выросло более чем в три раза.
"Мы сейчас столкнулись с серьезной вспышкой холеры", - заявил директор по оперативной деятельности МККК Доминик Стилхарт на пресс-конференции в столице Йемена Сане.
Приводя цифры, предоставленные министерством здравохранения страны, Стилхарт отметил, что за период с 27 апреля по 13 мая от холеры умерли 115 человек.
По его словам, в 14 провинциях Йемена выявлены более 8,5 тысяч человек, у которых наблюдается подозрение на заболевание, по сравнению с 2,3 тыс. случаев в 10 провинциях за прошедшую неделю. Также Стилхарт добавил, что больничные стационары переполнены пациентами с симптомами холеры.
"Это вторая вспышка холеры менее чем за год в Йемене, беднейшей стране арабского мира", - констатировало агентство.
Напомним, смертельная лихорадка Эбола вернулась в Африку.