Американец сел на пять лет за угрозу убить Обаму

Призывающие к насилию посты в социальных СМИ не менее опасны, чем угрозы реальные

Житель американского города Медфорд (штат Орегон) Джон Росс получил пять лет тюрьмы за то, на своих страницах в социальных сетях угрожал убить бывшего президента США Барака Обаму.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на AP.

"Призывающие к насилию посты в социальных СМИ не менее опасны, чем угрозы реальные. Мы будем продолжать расследовать и наказывать за подобные преступления", — говорится в заявлении окружного прокурора в Орегоне Билли Уильямса.

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После отбывания наказания 62-летний Росс должен будет еще в течение трех лет находиться под наблюдением властей.



Росс был арестован 28 апреля прошлого года около медицинского учреждения в городе Уайт-Сити. В своем Twitter угрожал убить Обаму и членов его семьи. Кроме того, он опубликовал на Facebook пост, где высказал намерение стрелять из охотничьих ружей в агентов ФБР. Осужденный признал свою вину, но отметил, что эти угрозы не были серьезными, и он никогда не собирался воплощать их в реальность.

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