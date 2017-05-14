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Главная » Мир » Американец сел на пять лет за угрозу убить Обаму

Американец сел на пять лет за угрозу убить Обаму

Американец сел на пять лет за угрозу убить Обаму
Барак Обама / Фото: 15min.lt

Призывающие к насилию посты в социальных СМИ не менее опасны, чем угрозы реальные

14.05.17 65
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Житель американского города Медфорд (штат Орегон) Джон Росс получил пять лет тюрьмы за то, на своих страницах в социальных сетях угрожал убить бывшего президента США Барака Обаму.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на AP.

"Призывающие к насилию посты в социальных СМИ не менее опасны, чем угрозы реальные. Мы будем продолжать расследовать и наказывать за подобные преступления", — говорится в заявлении окружного прокурора в Орегоне Билли Уильямса.

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    После отбывания наказания 62-летний Росс должен будет еще в течение трех лет находиться под наблюдением властей.

    Росс был арестован 28 апреля прошлого года около медицинского учреждения в городе Уайт-Сити. В своем Twitter угрожал убить Обаму и членов его семьи. Кроме того, он опубликовал на Facebook пост, где высказал намерение стрелять из охотничьих ружей в агентов ФБР. Осужденный признал свою вину, но отметил, что эти угрозы не были серьезными, и он никогда не собирался воплощать их в реальность.

Напомним, в Киеве предотвращено заказное убийство молдавского олигарха.

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