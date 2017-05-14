Россия завтра вводит пограничный контроль с Беларусью

С понедельника, 15 мая, Россия вводит в аэропортах пограничный контроль для рейсов из Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Минск".
Сообщается, что меняется технология обслуживания пассажиров, которые прилетают из Республики Беларусь в Российскую Федерацию.
Все рейсы в российские города из внутренних терминалов будут переведены в международные секторы российских аэропортов. Также будет осуществляться пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, которые прилетают из Беларуси и улетают обратно.
При этом в минском аэропорту технология обслуживания пассажиров, которые прилетают из Российской Федерации, не меняется и пограничный контроль осуществляться не будет.
Напомним, Лукашенко заплатил по росийским счетам.