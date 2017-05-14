Россия завтра вводит пограничный контроль с Беларусью

С понедельника, 15 мая, Россия вводит в аэропортах пограничный контроль для рейсов из Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Минск".

Сообщается, что меняется технология обслуживания пассажиров, которые прилетают из Республики Беларусь в Российскую Федерацию.

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Все рейсы в российские города из внутренних терминалов будут переведены в международные секторы российских аэропортов. Также будет осуществляться пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, которые прилетают из Беларуси и улетают обратно.

При этом в минском аэропорту технология обслуживания пассажиров, которые прилетают из Российской Федерации, не меняется и пограничный контроль осуществляться не будет.

Напомним, Лукашенко заплатил по росийским счетам.