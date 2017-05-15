Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Видео Впервые в мире парашютист совершил прыжок с дрона
<span class="label red">Видео</span> Впервые в мире парашютист совершил прыжок с дрона

Видео Впервые в мире парашютист совершил прыжок с дрона

Подготовка к прыжку длилась шесть месяцев

15.05.17 274
1000

Латвийский парашютист Ингус Аугсткалнс первым в мире осуществил прыжок с дрона.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Gizmodo, квадрокоптер поднял парашютиста на высоту около 330 метров.

Сначала Аугсткалнс забрался на 120-метровую телекоммуникационную вышку, чтобы с нее ухватиться за трос, присоединенный к поднявшемуся в небо дрону. После этого квадрокоптер набрал высоту, и парашютист выполнил прыжок.

Использованный дрон был разработан компанией Aerones. Он оснащен 28 двигателями и способен поднимать в воздух груз весом до 200 килограммов. Подготовка к прыжку длилась шесть месяцев.

Напомним, видеоблогер заменил перегоревшую лампочку с помощью дрона.

 

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Boeing испытал парашюты для своего космического корабляКитайцы создали дрон-огнеметчик для уборки линий электропередачВ Японии создали дрон для опыления растений

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 5809
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 19534
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 3689
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 21497
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 9633
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1030
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 1910
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 1775
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 4269
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2154
  1. Порошенко считает поведение своего сына неуместным 24633 / 27558
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 10409 / 21497
  3. Победителем Евровидения-2017 в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал 5080 / 5153
  4. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 3542 / 19534
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от города Днепра 2111 / 2296
  6. 14 мая празднуют День матери 1974 / 1935
  7. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 1800 / 9633
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 1786 / 1989
  9. Эффект взросления. 10 вещей, которые нужно изменить в своей жизни после 30 лет 1582 / 6829
  10. В Украине выросли тарифы на холодную воду 1274 / 1484
  1. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 144 / 21497
  2. Порошенко считает поведение своего сына неуместным 52 / 27558
  3. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 30 / 19534
  4. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 21 / 5809
  5. Победителем Евровидения-2017 в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал 20 / 5153
  6. Мама миа. Портрет украинской матери 19 / 1989
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от города Днепра 18 / 2296
  8. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 7 / 11496
  9. Эффект взросления. 10 вещей, которые нужно изменить в своей жизни после 30 лет 7 / 6829
  10. В Украине выросли тарифы на холодную воду 7 / 1484
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.