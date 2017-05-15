Латвийский парашютист Ингус Аугсткалнс первым в мире осуществил прыжок с дрона.
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Gizmodo, квадрокоптер поднял парашютиста на высоту около 330 метров.
Сначала Аугсткалнс забрался на 120-метровую телекоммуникационную вышку, чтобы с нее ухватиться за трос, присоединенный к поднявшемуся в небо дрону. После этого квадрокоптер набрал высоту, и парашютист выполнил прыжок.
Использованный дрон был разработан компанией Aerones. Он оснащен 28 двигателями и способен поднимать в воздух груз весом до 200 килограммов. Подготовка к прыжку длилась шесть месяцев.
Напомним, видеоблогер заменил перегоревшую лампочку с помощью дрона.