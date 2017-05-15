Российский дипломат расстрелял свою семью и покончил с собой

Мужчина выстрелил жене в лицо, его дочь пыталась убежать, но была ранена в спину

В Москве сотрудник МИД РФ расстрелял свою семью, после чего совершил самоубийство.

Об этом сообщил РЕН-ТВ.

Мужчина выстрелил жене в лицо, его дочь пыталась убежать, но была ранена в спину. 5-летняя девочка умерла, как и ее мать. После этого преступник покончил с собой.

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В пресс-службе Следственного комитета России по Москве сообщили, что по факту преступления возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 2 (убийство двух и более лиц) УК РФ.

Речь, скорее всего, идет о дипломате по фамилии Шилин, 1973 года рождения. Официально подтверждения данной информации пока нет.

Поиск по сайту МИД РФ выдает только одного человека с данной фамилией - Александра Шилина, чьим последним местом работы значится должность советника-посланника Посольства Российской Федерации в Индонезии.

Напомним, в Венесуэле убили лидера студенческого движения.