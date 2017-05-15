Пекин выделит Фонду Шелкового пути 14,5 млрд долларов

Си Цзиньпин и Владимир Путин / Фото из открытых источников

Китай собирается дополнительно выделить 100 млрд юаней (почти 14,5 млрд долл.) в Фонд Шелкового пути.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время форума стран Шелкового пути в Пекине, информирует BBC.

Кроме того, импортно-экспортный банк КНР готов выделить целевой кредит в размере 130 млрд юаней на развитие проектов инициативы "Один пояс - один путь".

Еще 250 млрд юаней Государственный банк развития Китая выделит на поддержку проектов нового Шелкового пути.

В форуме принимают участие лидеры 29 стран, в том числе президент РФ Владимир Путин.

По его словам, инфраструктурные проекты в рамках Евразийского экономического союза, а также инициативы "Один пояс- один путь" в связке с Северным морским путем могут создать новую транспортную конфигурацию евразийского континента.

Напомним, президент Китая призвал Трампа к сдержанности в отношении КНДР.