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Главная » Мир » Москва и Эр-Рияд продлят заморозку нефтедобычи

Москва и Эр-Рияд продлят заморозку нефтедобычи

Москва и Эр-Рияд продлят заморозку нефтедобычи
Иллюстративное фото

Окончательное решение должно быть принято на встрече стран ОПЕК в Вене 25 мая

15.05.17 124
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РФ и Саудовская Аравия согласовали единую позицию, согласно которой государства - экспортеры нефти ОПЕК должны продлить заморозку нефтедобычи на нынешнем уровне до марта следующего года.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, а также министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине сегодня, 15 мая, информирует DW.

Финальное решение по этому вопросу должно быть принято на встрече стран ОПЕК в Вене 25 мая 2017 года.

Напомним, Саудовская Аравия, которая в ОПЕК занимает доминирующие позиции, а  также другие государства - производители нефти во главе с РФ в конце 2016 года договорились ограничить добычу нефти в первом полугодии этого года до 1,8 миллиона баррелей в сутки. Данная мера была призвана обеспечить повышение мировой стоимости на нефть, но за первые месяцы 2017 года цена на сырье не поднялась выше $50 за баррель.

 
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