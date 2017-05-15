Москва и Эр-Рияд продлят заморозку нефтедобычи

РФ и Саудовская Аравия согласовали единую позицию, согласно которой государства - экспортеры нефти ОПЕК должны продлить заморозку нефтедобычи на нынешнем уровне до марта следующего года.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, а также министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине сегодня, 15 мая, информирует DW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведев признал зависимость РФ от нефтяной конъюнктуры

Финальное решение по этому вопросу должно быть принято на встрече стран ОПЕК в Вене 25 мая 2017 года.

Напомним, Саудовская Аравия, которая в ОПЕК занимает доминирующие позиции, а также другие государства - производители нефти во главе с РФ в конце 2016 года договорились ограничить добычу нефти в первом полугодии этого года до 1,8 миллиона баррелей в сутки. Данная мера была призвана обеспечить повышение мировой стоимости на нефть, но за первые месяцы 2017 года цена на сырье не поднялась выше $50 за баррель.