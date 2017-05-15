Гройсман встретился с президентом Израиля

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук.

Так, во время официального визита в Израиль Владимир Гройсман планирует обсудить вопрос утверждения уже до конца этого года Соглашения о зоне свободной торговли и ознакомиться с передовым опытом Израиля в сфере инноваций.

Кроме того, в целом запланированы более двух десятков мероприятий, а также встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Юелем Эдельштейном.

Среди ключевых тем переговоров с лидерами государства и представителями бизнеса – введение в Украине передового израильского опыта в сфере агропроизводства и реформы системы здравоохранения, налаживание сотрудничества в области высоких технологий.

Визит Гройсмана продлится до 16 мая.

Напомним, Фокус разбирался, как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность.