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Главная » Мир » Глобальная кибератака приостановлена, - Европол
Глобальная кибератака приостановлена, - Европол
Фото: epictimes.com

Глобальная кибератака приостановлена, - Европол

О том, кто стоит за атакой, говорить пока рано

15.05.17 109
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Европол объявил, что рост числа жертв массированной хакерской атаки в Европе приостановился. Соответствующее заявление сделал представитель полицейской организации Европейского Союза в понедельник, 15 мая, в Гааге, передает DW.com.

"Очевидно, что количество пострадавших не увеличивается. Ситуация в Европе, как кажется, стабилизировалась. Это - успех", - отметил он.

Сотрудник Европола увязал эту тенденцию с тем, что владельцы компьютеров и системные администраторы, по всей видимости, наконец, выполнили "свое домашнее задание" и установили программные обновления, позволяющие защититься от вредоносной программы WannaCry.

В полицейской службе ЕС считают, что пока рано говорить о том, кто стоит за атакой. "Мы работаем над тем, чтобы создать инструмент, который позволит" вычислить преступников, использующих вредоносную программу, заверил сотрудник Европола.

Напомним, вирус WannaCrypt, который шифрует компьютерные файлы, делая их недоступными для пользователя, распространился на более чем 100 стран, включая Россия, Францию, Испанию и Британию.

В Англии под ударом оказались 48 отделений Национальной службы здравоохранения, и еще 13 - в Шотландии.

Некоторые больницы вынуждены были отменить запланированные операции и процедуры и перенаправить свои кареты скорой помощи в другие больницы, не пострадавшие от хакерского взлома.

13 мая министр внутренних дел Британии Амбер Радд заявила, что проблему по большому счету удалось разрешить, но компьютерную защиту можно продолжать улучшать.

После взятия под контроль компьютера пользователя эта вредоносная программа-вирус размещает сообщение с требованием выплаты 300 долларов в виртуальной валюте биткойн в обмен на разблокирование файлов и возвращение их владельцу.

Проведенный ВВС анализ трех аккаунтов, затронутых этим нападением, сделал основание предположить, что хакерам уже могли выплатить сумму, примерно равную 28 500 долларам.

Сейчас специальная команда экспертов пытается отследить, откуда распространилась вымогательская программа, известная как Wanna Decryptor или WannaCry.

Этот вирус использует уязвимость в операционной системе Windows, которую впервые обнаружило американское Управление национальной безопасности и которую Microsoft закрыла еще в марте 2017 года, однако многие пользователи и организации отключили автоматические обновления на своих компьютерах.

Европол назвал эту кибератаку беспрецедентной и заявил, что его собственный отдел по компьютерной безопасности оказывает содействие пострадавшим странам, чтобы облегчить угрозу и помочь жертвам.

"Киберпреступники думают, что они полностью анонимны, но мы задействуем все имеющиеся у нас средства, чтобы привлечь их к ответственности", - сказал Оливер Гоуэр из британского Национального управления по борьбе с преступностью.

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