Меркель и Макрон договорились разработать среднесрочный план по развитию ЕС

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу, в результате которой договорились разработать среднесрочный план по развитию Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Германии на протяжении длительного времени будет хорошо, если будет хорошо Европе. А Европе будет хорошо только тогда, когда Франция будет сильной", - заявила Меркель.

Кроме того, политики заявили о намерении совместно разработать "дорожную карту" проектов в ЕС и Еврозоне. В июле пройдет совместное заседание правительств Франции и Германии для обсуждения ключевых моментов.

Напомним, ранее Ангела Меркель заявляла, что готова к тесному сотрудничеству с Эммануэлем Макроном. По ее мнению, Франция и Германия должны сделать все, чтобы сформировать политику Европы. Так, свой первый визит после инаугурации Макрон совершил в Берлин, чтобы подчеркнуть важность отношений с ФРГ для возобновления европейского проекта.