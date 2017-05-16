Путина в России может заменить Дюмин

Сейчас в России серьезно рассматриваются две кандидатуры, которые могут стать преемниками Владимира Путина на посту президента РФ.

Об этом заявил российский политолог Станислав Белковский в интервью Гордону.

По словам эксперта, всерьез снова рассматривается кандидатура Дмитрия Медведева, который в 2008 году подменил Путина на посту президента России. Другой кандидатурой является нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший охранник Путина.

Ранее Дюмин занимал должность замминистра обороны РФ. Он провел эвакуацию Виктора Януковича из Украины в феврале 2014 года, а также являлся фактическим исполнителем аннекси Крыма.

"И то, что эта аннексия произошла, с точки зрения Путина, бескровно – безусловно, большая заслуга Алексея Дюмина", - подчеркнул Белковский. Он отметил, что Дюмин входит в число самых близких Путину людей.

Напомним, Фонд любимого виолончелиста Путина сократил расходы в четыре раза.