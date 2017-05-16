Две трети британцев поддерживают выход из ЕС, - опрос

Об этом стало известно из результатов опроса YouGov, сообщает The Telegraph, на который сылаются мировые СМИ.

68 % респондентов хотели бы, чтобы Великобритания покинула Европейский союз. 45 % респондентов назвали себя евроскептиками, а 22 % - заявили, что хотели бы, чтобы правительство проигнорировало результаты референдума в июне.

23 % опрошенных сказали, что проголосовали на референдуме в прошлом году за то, чтобы остаться в ЕС, однако сейчас считают, что правительство обязано выполнить волю британского народа.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС - Brexit. Так, за выход Великобритании из Евросоюза проголосовали 17 410 742 избирателя (51,9 %), тогда как за сохранение членства в ЕС голос отдал 16 141 241 избиратель (48,1 %).