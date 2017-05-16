В Евросоюзе могут продлить временный пограничный контроль

В Европейском Союзе разрешили государствам-членам продлить меры временного пограничного контроля.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"11 мая Совет Европейского Союза одобрил Имплементационное решение о рекомендации относительно продления мер временного внутреннего контроля из-за чрезвычайных обстоятельств, ставящих под угрозу общее функционирование Шенгенской зоны", - говорится в сообщении.

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"Совет ЕС разрешает заинтересованным государствам-членам продлить текущие меры пропорционального временного пограничного контроля как исключительный шаг и на ограниченный период (6 месяцев)", - отметили в МИД.

Решение касается Австрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии.

Это решение распространяется на сухопутные границы между Австрией и Венгрией, Австрией и Словенией (страна, которая ввела меры, - Австрия), а также на сухопутные границы между Австрией и Германией (страна, которая ввела меры, - Германия), на порты Дании, имеющие паромное сообщение с Германией, и на сухопутную границу между Германией и Данией (страна, которая ввела меры, - Дания), на шведские гавани полицейских регионов Юг и Запад, и на Эрессунский мост (страна, которая ввела меры - Швеция), на порты Норвегии, имеющие паромное сообщение с Данией, Германией и Швецией (страна, которая ввела меры, - Норвегия).

"В случае продолжения внутреннего пограничного контроля такие государства должны на еженедельной основе проводить оценку необходимости частоты проверок, временных и территориальных рамок применения, соразмерности примененных мер реальным угрозам и ежемесячно обнародовать доклады по результатам осуществленных оценок", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, 11 мая Совет Европейского Союза окончательно утвердил решение о предоставлении гражданам Украины безвизового режима.

