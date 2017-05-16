Террористы могут произвести обстрел кораблей из ракетных установок

Турецкие спецслужбы сообщили о планах нападения террористической организации "Исламское государство" на российские военные корабли, проходящие через Босфор. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Haberturk.

По данным СМИ, террористы могут произвести обстрел кораблей из ракетных установок.

Полиция Стамбула приняла ряд мер для повышения безопасности, в частности, взяла под наблюдение более сотни точек, откуда может быть произведен обстрел кораблей. Также катера полиции контролируют прохождение судов.

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Издание отмечает, что военный корабль ВМФ России "Цезарь Куников" 15 мая прошел через Босфор в сопровождении катеров береговой охраны.