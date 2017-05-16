Mail.Ru Group не будет корректировать финансовый план из-за украинских санкций

В компании подчеркнули, что все обязательства перед ее сотрудниками, партнерами и клиентами на территории Украины будут исполняться в полном объеме

Российская IT-компания Mail.Ru Group не собирается корректировать свой финансовый план из-за введения Украиной санкций против компании. Об этом говорится в официальном собщении компании.

"Мы с сожалением восприняли новость о решении властей Украины запретить использование социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", и ресурсов "Mail.Ru" на территории своей страны. Это решение ударит прежде всего по самим пользователям – гражданам Украины. Около 25 млн жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей", — заявили в Mail.Ru.

Также в компании подчеркнули, что все обязательства Mail.Ru Group перед ее сотрудниками, партнерами и клиентами на территории Украины будут исполняться в полном объеме.

Напомним, Украина расширила список санкций против физических и юридических лиц, в частности под санкции попал "Яндекс" и Mail.Ru, а также социальные сети "ВКонтакте и Одноклассники".