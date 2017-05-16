В Волгограде обрушилась часть жилого дома на Университетском проспекте.
По предварительным данным, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа, есть погибшие и пострадавшие.
К месту происшествия направлены экстренные службы и скорая помощь. Управление МЧС по региону уже развернуло межведомственный оперативный штаб.
Информация о погибших и пострадавших уточняется. На даный момент подтверждена гибель, как минимум, двух человек. При обрушении разрушено 16 квартир, десять из них — полностью.
Напомним, в центре Рима произошел взрыв.