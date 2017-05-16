Самолеты Асада сбросили на жилые дома 16 вакуумных бомб

Погибла местная жительница, есть пострадавшие, в том числе - дети

Авиация режима Башара Асада нанесла удары по подконтрольному сирийской оппозиции и находящемуся в окружении району Хула в провинции Хомс. Об этом сообщает Анадолу.

"Район одновременно подвергается атакам с воздуха и с земли. Нанесен серьезный урон жилым зданиям", - передает корреспондент агентства с места боевых действий.

На жилые здания были сброшены 16 вакуумных бомб, погибла местная жительница, есть пострадавшие, в числе которых - женщины и дети.

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Напомним, война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.