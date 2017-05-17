В Австрии запретили носить никаб в общественных местах

Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на Deutsche Welle.

Начиная с октября, на всей территории Австрии за ношение никаба или бурки в транспорте, университетах, судах и так далее будут штрафовать на сумму 150 евро.

Данный закон является частью так называемого интеграционного пакета, который также запрещает бесплатное распространение экземпляров Корана.

Кроме того, в рамках данной инициативы беженцы и мигранты, претендующие на этот статус, будут обязаны в течение 12 месяцев посещать интеграционные курсы, на которых им будут преподавать немецкий язык и рассказывать о ценностях австрийского общества.

Те мигранты, которые откажутся посещать интеграционные курсы, будут лишены значительной части государственной помощи.

Напомним, в Германии запретили госслужащим и судьям носить никаб и паранджу.