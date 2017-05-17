Боевики захватили здание государственного телевидения Афганистана

В афганском городе Джалалабад, что в провинции Нангаргар, боевики ворвались в здание государственного телевидения.
Как заявил представитель губернатора провинции Нангаргар Аттаулла Ходжияни, внутри здания до сих пор идет бой.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Было по меньшей мере трое нападающих, два из них уже подорвали себя. Очевидцы нападения говорят, что несколько сотрудников телерадиокомпании оказались в ловушке внутри здания.
На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
Напомним, возле посольства США в Кабуле прогремел взрыв, есть жертвы.