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Главная » Мир » На период саммита G20 Германия восстанавливает погранконтроль

На период саммита G20 Германия восстанавливает погранконтроль

На период саммита G20 Германия восстанавливает погранконтроль
Фото из открытых источников

В Гамбург, якобы, могут приехать готовые к насилию левые экстремисты из Дании или Италии

17.05.17 61
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Правительство Германии восстановит погранконтроль на период проведения саммита G20 в Гамбурге.

Об этом сообщает DW.

В частности, контроль будет производиться по гибким временным и территориальным критериям на всех наземных, воздушных и морских внутренних шенгенских границах.

"Внутренние шенгенские границы будут вновь взяты под контроль в связи с повышенными требованиями в сфере безопасности", - заявила представитель МВД ФРГ в интервью газете Die Welt.  

Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер уже письменно проинформировал об этом Еврокомиссию, Европейский совет, страны-члены ЕС, участников конференции министров внутренних дел и власти Гамбурга.

Временное возобновление пограничного контроля вызвано, в частности, опасениями по поводу того, что в Гамбург могут приехать готовые к насилию левые экстремисты из Дании или Италии.

Напомним, саммит G20 пройдет 7-8 июля.

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