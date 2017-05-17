На период саммита G20 Германия восстанавливает погранконтроль

В Гамбург, якобы, могут приехать готовые к насилию левые экстремисты из Дании или Италии

Правительство Германии восстановит погранконтроль на период проведения саммита G20 в Гамбурге.

Об этом сообщает DW.

В частности, контроль будет производиться по гибким временным и территориальным критериям на всех наземных, воздушных и морских внутренних шенгенских границах.

"Внутренние шенгенские границы будут вновь взяты под контроль в связи с повышенными требованиями в сфере безопасности", - заявила представитель МВД ФРГ в интервью газете Die Welt.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия в G20 намерена бороться с протекционизмом Трампа

Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер уже письменно проинформировал об этом Еврокомиссию, Европейский совет, страны-члены ЕС, участников конференции министров внутренних дел и власти Гамбурга.

Временное возобновление пограничного контроля вызвано, в частности, опасениями по поводу того, что в Гамбург могут приехать готовые к насилию левые экстремисты из Дании или Италии.

Напомним, саммит G20 пройдет 7-8 июля.