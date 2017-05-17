В западной части Мосула иракский журналист Аммар Алваели чудом остался жив после того, как пуля ИГИЛ попала в камеру GoPro, висевшую у него на груди.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Sun.

На видео, снятом журналистом издания Оуэном Холдауэем, видно, как пуля попадает в камеру и разбивает ее.

— Сначала я не знал, что произошло. Я упал на землю и не мог повернуться, чтобы увидеть, что случилось с Аммаром, — рассказал Холдауэй.

В результате иракский журналист остался жив, но получил многочисленные порезы лица, шеи и груди. Сообщается также, что, если бы удар пришелся чуть правее, пуля вошла бы мужчине в самое сердце.

Аммар получил первичную медицинскую помощь прямо на месте, позже его доставили в больницу, где положили под капельницу.

Напомним, с начала наступления на западный Мосул погибли более 300 мирных жителей.