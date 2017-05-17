В среду, 17 мая, на одном из старейших действующих пороховых заводов в Польше в городе Монколне (Нижняя Силезия) произошел взрыв.
Двое человек считаются пропавшими без вести.
По данным TVN 24, на которые ссылаются европейские СМИ, в результате взрыва пороха ранены 15 человек.
В соседних домах выбило стекла, а облако дыма было видно на расстоянии нескольких километров.
Отметим, завод пороха в Монколне является, вероятно, старейшим действующим предприятием по изготовлению черного пороха. Он начал работу еще в XVII веке.
Напомним, в многоэтажке спального района Киева взорвалась граната.