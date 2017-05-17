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Главная » Мир » Видео В Польше на пороховом заводе произошел взрыв, есть пострадавшие
<span class="label red">Видео</span> В Польше на пороховом заводе произошел взрыв, есть пострадавшие
Фото: Facebook / Nasz Złoty Stok

Видео В Польше на пороховом заводе произошел взрыв, есть пострадавшие

Ранены 15 человек, двое считаются пропавшими без вести

17.05.17 301
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В среду, 17 мая, на одном из старейших действующих пороховых заводов в Польше в городе Монколне (Нижняя Силезия) произошел взрыв.

Двое человек считаются пропавшими без вести.

По данным TVN 24, на которые ссылаются европейские СМИ, в результате взрыва пороха ранены 15 человек.

В соседних домах выбило стекла, а облако дыма было видно на расстоянии нескольких километров.

Отметим, завод пороха в Монколне является, вероятно, старейшим действующим предприятием по изготовлению черного пороха. Он начал работу еще в XVII веке.

Напомним, в многоэтажке спального района Киева взорвалась граната.

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