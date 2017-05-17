Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Каждый день в мире погибают более трех тысяч подростков, - ВОЗ

Каждый день в мире погибают более трех тысяч подростков, - ВОЗ

Каждый день в мире погибают более трех тысяч подростков, - ВОЗ
Фото из открытых источников

Две трети всех смертей приходится на страны Африки и Юго-Восточной Азии

17.05.17 114
000

Ежедневно по всему миру умирают более трех тысяч подростков - это 1,2 миллиона в год. Зачастую дети в подростковом возрасте уходят из жизни по причинам, которые можно было предотвратить при наличии надлежащих служб здравоохранения, образования и социальной поддержки.

Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Две трети всех смертей приходится на страны Африки и Юго-Восточной Азии с низким и средним уровнем дохода.

Основными причинами смерти подростков являются травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий, инфекции нижних дыхательных путей и самоубийства.

В 2015 году в результате ДТП погибли 115 тысяч подростков в возрасте 10-19 лет. Большая часть жертв - мальчики.

Ведущей причиной смерти девочек-подростков в возрасте 10-14 лет являются инфекции нижних дыхательных путей, такие как пневмония, которая часто развивается в результате загрязнения воздуха внутри помещений из-за использования грязных видов топлива. Осложнения во время беременности, тяжелые роды и последствия аборта также являются ведущими причинами смерти девушек в возрасте 15-19 лет.

Эксперты ВОЗ отмечают, что подростки больше других склонны к суициду. Самоубийство является третьей по значимости причиной их смерти. В 2015 году на себя наложили руки 67 тысяч молодых людей.

В докладе отмечается, что во многих случаях подростки, страдающие от психических расстройств и наркотической зависимости, не получают необходимой помощи.

"На протяжении десятилетий в национальных планах здравоохранения не были определены задачи по здоровью подростков. А между тем относительно небольшие инвестиции, ориентированные на подростков, не только позволят вырастить здоровых людей, но и улучшат здоровье последующих поколений, обеспечив огромную отдачу", - заявила помощник генерального директора ВОЗ Флавия Бустрео.

ВОЗ напоминает: загрязненная окружающая среда смертельно опасна для детей.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Холера унесла жизни уже 115 человек в ЙеменеСмертельная лихорадка Эбола вернулась в АфрикуОдна дома. Чем наставничество отличается от приёмного родительства и о чём мечтает девушка Катя

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9458
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 24249
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4187
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 29153
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 31557
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1280
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2106
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2078
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 4907
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2506
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 7727 / 8553
  2. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 5610 / 31557
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 3838 / 29153
  4. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 3386 / 3937
  5. Путина в России может заменить Дюмин 3275 / 3598
  6. Порошенко запретил Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники 2486 / 2603
  7. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 2286 / 3175
  8. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 2270 / 2835
  9. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 2054 / 24249
  10. В Киеве выросли тарифы на газ 1660 / 1819
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 80 / 8553
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 62 / 29153
  3. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 17 / 3175
  4. Цукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунами 15 / 1505
  5. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 13 / 24249
  6. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 11 / 3937
  7. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 8 / 31557
  8. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 8 / 1365
  9. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 7 / 4581
  10. В Киеве выросли тарифы на газ 7 / 1819
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.