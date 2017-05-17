Во Франции объявлен состав нового правительства

Во Франции назвали состав нового правительства, которое будет возглавлять премьер-министр Эдуар Филипп. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Monde.
Имена министров с крыльца Елисейского дворца объявил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.
Всего в состав нового правительства Франции войдут 18 министров.
Бывший мэр Лиона Жерар Коллом назначен министром внутренних дел. Депутат Европарламента Сильви Гулар будет министром обороны. Бывший министр обороны Жан-Ив Ле Дриан будет работать министром иностранных дел. Брюно Ле Мэр назначен министром экономики. Мариэль де Сарнез станет министром по европейским делам. Франсуа Байру назначен министром юстиции, хранителем печати.
Свое первое заседание правительство Эдуара Филиппа проведет 18 мая в первой половине дня.