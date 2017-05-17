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Главная » Мир » Конгрессмен США призовет к импичменту Трампа

Конгрессмен США призовет к импичменту Трампа

Конгрессмен США призовет к импичменту Трампа
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Техасский конгрессмен Эл Грин планирует сделать это уже сегодня

17.05.17 62
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Член Конгресса США от штата Техас, демократ Эл Грин, намерен сегодня, 17 мая, призвать к импичменту президента Дональда Трампа. Об этом написал в Twitter.

"Сегодня в Конгрессе Соединенных Штатов Америки я призову к импичменту президента", - написал конгрессмен.

Он намерен сделать свое заявление будет между 9 и 10 часами утра по местному времени (между 17:00 и 18:00 по Киеву).

Эл Грин избран в Конгресс США от 9-го округа штата Техас.

Напомним, ранее глава комитета палаты представителей Конгресса США по надзору и государственной реформе Джейсон Чаффетс потребовал от Федерального бюро расследований предоставить записи со встреч президента США Дональда Трампа и экс-главы ФБР Джеймса Коми.

Ранее The New York Times сообщила о записке Коми, в которой президент США требовал прекратить расследование в отношении советника Майкла Флинна.

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