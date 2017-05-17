В США охрана Реджепа Тайипа Эрдогана побила американцев, которые посмели выразить свое несогласие с политикой турецкого правителя. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Голос Америки.

Президент Турции приехал в США и проводит переговоры с Трампом. Драку протестующих и охранников Эрдогана еле удалось разнять полицейским. Группа протестующих начала кричать лозунги против турецкого президента, чем спровоцировала агрессию его телохранителей.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Белом доме не смог уговорить президента США Дональда Трампа выдать Гюлена.