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Главная » Мир » Трамп жалуется - с ним обращаются хуже всех политиков в истории

Трамп жалуется - с ним обращаются хуже всех политиков в истории

Трамп жалуется - с ним обращаются хуже всех политиков в истории
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Президент США не намерен сдаваться

17.05.17 323
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Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ни с одним политиком в истории не обращались  хуже, чем с ним. Об этом американский президент заявил в выступлении перед выпускниками Академии береговой охраны США в штате Коннектикут, передает Европейская правда со ссылкой на The Hill.

"Посмотрите на то, как со мной обращались в последнее время, особенно в медиа. Ни с одним из политиков в истории - и я говорю об этом с большой уверенностью - не обращались хуже или более несправедливо", - заявил Трамп.

Президент США продолжил: "Вы увидите, что с вами случаются вещи, которых вы не заслуживаете, и это не всегда оправдано. Но вы должны немного отдохнуть - и бороться, бороться, бороться. Никогда не сдаваться".

Выступление перед курсантами стало первым публичным выступлением Дональда Трампа после того, как стало известно о его попытках повлиять на расследование против своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Ранее сообщалось, что в феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми попросил прекратить расследование в отношении Флинна, что подтверждает докладная записка Коми.

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