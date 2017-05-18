Полиция выясняет, было ли это спланированное нападение

В Колумбии в порту города Картахена произошла серия взрывов, в результате чего погибли по меньшей мере 6 человек.

Представительница местной пожарной службы рассказала AFP, на которое ссылаются мировые СМИ, что прогремело три взрыва, два из которых произошли на одном и том же месте.

По данным пожарных, два взрыва произошли на территории американского судостроительного завода Astivik, а третий - на территории колумбийской судостроительной корпорации Cotecmar. После взрывов начался пожар, который был вскоре потушен.

Полиция выясняет, было ли это спланированное нападение.

Напомним, вчера в Польше на пороховом заводе произошел взрыв, есть пострадавшие.