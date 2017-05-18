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Главная » Мир » Российские шахтеры отказались выходить из забоя под Читой

Российские шахтеры отказались выходить из забоя под Читой

Российские шахтеры отказались выходить из забоя под Читой

Прокуратура начала проверку

18.05.17 353
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Около 80 шахтеров, предположительно, из-за задержки заработной платы, отказываются выходить на поверхность из шахты Вершино-Дарасунском рудника в Тунгокоченском районе Забайкальского края.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в администрации района.

"В районной администрации об этом знают и пытаются решить проблему", - сказал собеседник агентства.

На Вершино-Дарасунском руднике ведется добыча золота. Шахтеры какой золотодобывающей компании объявили забастовку.

Шахтеров также не устраивает, что после изменения коэффициента трудового участия им снизили размер зарплаты, рассказали в государственной инспекции труда в Забайкальском крае.

После начала забастовки районная прокуратура начала проверку, к которой при необходимости привлекут сотрудников краевого ведомства. Ожидалось, что в Тунгокоченский район прилетит прокурор края, но из-за сильного ветра вылет задержали. Также в район срочно выехала губернатор региона Наталья Жданова.

Напомним, российский Evraz согласился поднять зарплаты украинским шахтерам.

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