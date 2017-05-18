Автобус с украинскими туристами разбился в Турции

В четверг, 18 мая, в турецкой провинции Денизли в аварию попал автобус с украинскими туристами.

В результате ДТП пострадали 16 пассажиров, а также местные гид и водитель.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на офис по вопросам культуры и туризма посольства Турции.

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"В результате аварии из 18 человек, которые находились в автобусе два человека были госпитализированы, а 16 лицам была предоставлена амбулаторная медицинская помощь. Угрозы жизни двум госпитализированным нет", - говорится в сообщении.

Автобус направлялся на однодневную экскурсию в древний город Памуккале, расположенный в провинции Денизли.

Причиной аварии называют скользкое дорожное покрытие, из-за которого автобус выехал на обочину и перевернулся на бок.

Напомним, за 3 года и 3 месяца в ДТП погибли 12,4 тысячи украинцев.