Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Филиппины хотят отказаться от денег ЕС

Филиппины хотят отказаться от денег ЕС

Филиппины хотят отказаться от денег ЕС
Президент Филиппин Родриго Дутерте / Фото: Reuters

Лишь бы Европа не вмешивалась во внутренние дела

18.05.17 85
100

Власти Филиппин приняли решение отказаться от получения помощи со стороны Европейского союза.

Об этом заявил главный помощник президента Филиппин, исполнительный секретарь Сальвадор Медиалдеа.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Филиппины готовы отказаться от грантов на сумму около 250 миллионов евро для предотвращения вмешательства Европейского союза во внутренние дела страны", - идет речь в сообщении.

Такое заявление Медиалдеа сделал после того, как президент Филиппин Родриго Дутерте резко высказался о критике со стороны стран ЕС относительно методов борьбы с наркотиками, в результате которой были убиты тысячи жителей страны.

В ходе брифинга пресс-секретарь президента Эрнесто Абелла отметил, что Дутерте утвердил рекомендацию от Министерства финансов не брать гранты, которые могут позволить вмешательство во внутреннюю политику. 

Напомним, президент Филиппин пригрозил сжечь ООН.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Либерализация визового режима - начало новой эры, - президент ЕвропарламентаЕвросоюз предоставил Украине безвизовый режимВсего 1% украинцев за рубежом работают легально

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 10365
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 25367
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4400
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 31798
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 32302
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1337
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2175
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2183
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 5160
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2668
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 4123 / 9888
  2. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 3617 / 4093
  3. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 3080 / 3996
  4. Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих 2869 / 4074
  5. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 2365 / 2972
  6. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 2047 / 31798
  7. Генсек Совета Европы дружит с Путиным, - Арьев 1661 / 1973
  8. Прокурор рассказал о поездках Суркова к Януковичу и Ахметову 1605 / 1923
  9. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 1502 / 25367
  10. Российский Evraz согласился поднять зарплаты украинским шахтерам 1362 / 1621
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 55 / 9888
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 46 / 31798
  3. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 26 / 2972
  4. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 17 / 25367
  5. Выйти из зоны комфорта. Почему запрет российских соцсетей пойдёт украинцам на пользу 17 / 1253
  6. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 15 / 10365
  7. Цукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунами 15 / 1990
  8. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 11 / 4093
  9. Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих 10 / 4074
  10. Генсек Совета Европы дружит с Путиным, - Арьев 9 / 1973
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.