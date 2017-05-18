Филиппины хотят отказаться от денег ЕС

Об этом заявил главный помощник президента Филиппин, исполнительный секретарь Сальвадор Медиалдеа.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Филиппины готовы отказаться от грантов на сумму около 250 миллионов евро для предотвращения вмешательства Европейского союза во внутренние дела страны", - идет речь в сообщении.

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Такое заявление Медиалдеа сделал после того, как президент Филиппин Родриго Дутерте резко высказался о критике со стороны стран ЕС относительно методов борьбы с наркотиками, в результате которой были убиты тысячи жителей страны.

В ходе брифинга пресс-секретарь президента Эрнесто Абелла отметил, что Дутерте утвердил рекомендацию от Министерства финансов не брать гранты, которые могут позволить вмешательство во внутреннюю политику.

Напомним, президент Филиппин пригрозил сжечь ООН.