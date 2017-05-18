Партия Макрона лидирует перед парламентскими выборами, - опрос

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" лидирует перед первым туром парламентских выборов. Таковы данные опроса Harris Interactive, передает Европейская правда со ссылкой на АFP.
В первом туре парламентских выборов, который состоится 11 июня, "Вперед, республика" набирает 32% голосов.
За неделю поддержка партии увеличилась на три процентных пункта.
За консервативную партию "Республиканцы" готовы проголосовать 19 % французов. Столько же готовы отдать голоса за ультраправый "Национальный фронт".
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Опрос социологической группы Elabe показало, что новое правительство поддерживает 61% французов.
Второй тур парламентских выборов запланирован на 18 июня.