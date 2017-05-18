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Главная » Мир » Партия Макрона лидирует перед парламентскими выборами, - опрос

Партия Макрона лидирует перед парламентскими выборами, - опрос

Партия Макрона лидирует перед парламентскими выборами, - опрос
Эмманюэль Макрон / Фото: tsa-algerie.com

"Вперед, республика" набирает 32% голосов

18.05.17 96
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Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" лидирует перед первым туром парламентских выборов. Таковы данные опроса Harris Interactive, передает Европейская правда со ссылкой на АFP.

В первом туре парламентских выборов, который состоится 11 июня, "Вперед, республика" набирает 32% голосов.

За неделю поддержка партии увеличилась на три процентных пункта.

За консервативную партию "Республиканцы" готовы проголосовать 19 % французов. Столько же готовы отдать голоса за ультраправый "Национальный фронт".

Опрос социологической группы Elabe показало, что новое правительство поддерживает 61% французов.

Второй тур парламентских выборов запланирован на 18 июня.

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