ИГИЛ создает подразделение экспертов по химоружию, - разведка США

Подразделение формируется в контролируемой ИГИЛ зоне в Сирии в долине Евфрата

Разведка США считает, что ИГИЛ собирает всех своих экспертов по химическому оружию из Ирака и Сирии для разработки химоружия в своей новой де-факто столице. Об этом сообщил CNN со ссылкой на чиновника США, передает Европейская правда.

По словам чиновника, подразделение состоит из специалистов по химическому оружию из Ирака и Сирии, которые ранее вместе не работали.

Новое подразделение создается в контролируемой ИГИЛ зоне в Сирии в долине Евфрата, между городами Меядин в Сирии и Аль-Каим, который находится сразу возле кордона в Ираке.

Представитель министерства обороны США сообщил CNN, что на этой территории могут находиться тысячи боевиков "Исламского государства". Вполне возможно, что лидер ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади также может скрываться где-то поблизости.

По данным чиновников, этот район сейчас становится де-факто столицей ИГИЛ.