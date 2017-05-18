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В Европе каждый третий подросток страдает ожирением

В Европе каждый третий подросток страдает ожирением
Фото из открытых источников

Здоровый рацион питания и физическая активность должны стала неотъемлемой частью повседневной жизни ребенка

18.05.17 159
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В Португалии на Европейском конгрессе по ожирению был представлен новый доклад ВОЗ, в котором говорится о стремительном росте в регионе числа подростков с лишним весом.

"Несмотря на усилия по борьбе с проблемой детского ожирения, каждый третий подросток в Европе имеет избыточную массу тела или страдает ожирением. При этом самые высокие показатели ожирения отмечаются в странах Южной Европы и Средиземноморья", - заявила директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.

Она настоятельно рекомендовала правительствам предпринимать более целенаправленные меры с тем, чтобы остановить эту опасную тенденцию. Детское ожирение считается одной из самых серьезных проблем в сфере общественного здравоохранения в XXI веке. У детей, страдающих ожирением, выше риск развития диабета второго типа, астмы, нарушений сна, проблем с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

У них также могут появиться психологические проблемы, а сами они зачастую оказываются в социальной изоляции. Некоторые родители не придают этой проблеме большого значения, полагая, что дети подрастут и похудеют.

"Большинство подростков не сможет избавиться от ожирения: около 80 процентов тех, у кого развивается ожирение, будут иметь проблемы с весом и во взрослом возрасте", - считает руководитель Программы по вопросам питания, физической активности и ожирения в Европейском региональном бюро ВОЗ Жоау Бреда.

В докладе говорится, что к ожирению больше склонны дети в раннем подростковом возрасте, особенно мальчики, а также дети из бедных семей.

Эксперты предлагают поощрять здоровый рацион питания детей, а также добиваться того, чтобы физическая активность стала неотъемлемой частью повседневной жизни ребенка.

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