Трампа понесло. Почему в Вашингтоне запахло импичментом

Новые эпизоды скандальной эпопеи появляются так часто, что СМИ бывает непросто за ними поспеть. Из самого свежего на момент подготовки номера: Дональд Трамп поделился с русскими исключительно секретной информацией, которая ставит под удар отношения США со своими союзниками. И произошло это буквально на следующий день после того, как президент уволил директора ФБР Джеймса Коми, руководившего расследованием связей окружения Трампа с представителями российской власти и, возможно, спецслужб. В Америке всё чаще вспоминают судьбу Ричарда Никсона, которого злоупотребление властью привело к отставке.

Удивить русских

Сдержанность и хладнокровие — не самые сильные стороны нового американского лидера. Давление, которое он испытывает из-за непрояснённых связей его команды, да и его самого с русскими товарищами, вызывает у Трампа нескрываемое раздражение и желание поступать вопреки и назло всем подозрениям. Ничем другим нельзя объяснить демонстративный приём 10 мая в Овальном кабинете министра иностранных дел России Сергея Лаврова и российского посла Сергея Кисляка на фоне шока, вызванного в США беспрецедентным увольнением главы ФБР. К обстоятельствам увольнения мы ещё вернёмся, а сейчас Соединённые Штаты потрясённо пытаются переварить новости, раздобытые "Вашингтон пост".

Выясняется, что во время этой встречи Дональд Трамп поднял важную тему, связанную с международным терроризмом. У разведывательных органов некоторое время назад появилась информация о том, что исламисты разрабатывают взрывные устройства, замаскированные под ноутбуки, которые можно было бы пронести на борт пассажирского самолёта. По непонятной причине американский президент в беседе с россиянами упомянул детали, по которым несложно вычислить, как была получена эта информация, что ставит под угрозу как тех, кто её добыл, так и отношения с союзником США, который ею поделился. С учётом того, что Россия играет двойственную роль в ближневосточных конфликтах, такая утечка почти равносильна передаче сверхважных сведений врагу. Сотрудник Совета по национальной безопасности, присутствовавший на встрече, тут же бросился звонить в ЦРУ и Национальное агентство безопасности, чтобы минимизировать возможный нанесённый ущерб.

Импичмент! Этот призыв был у протестующих уже в день инаугурации Дональда Трампа 20 января

Степень секретности сообщённой русским информации такова, что ею не делятся даже с подавляющим большинством сотрудников, имеющих высший допуск к государственным тайнам. По сравнению с этим кажется совсем несерьёзным первоначальный скандал, связанный с приёмом российских дипломатов в Овальном кабинете: туда был допущен российский фотограф, и российская сторона без разрешения президентской службы протокола разместила снимки встречи на официальных сайтах. "Они нас обманули. Русские лгут", — возмущённо заявил один из представителей Белого дома. Будто это новость.

Неправильный директор

Новая выходка Дональда Трампа лишь подтвердила многочисленные опасения, и без того сильно окрепшие после увольнения им 9 мая Джеймса Коми. Ничего не подозревавший директор ФБР отправился в Лос-Анджелес на встречу с сотрудниками местного отделения, и во время этой встречи из телевизора, работавшего в фоновом режиме, узнал о своей отставке. Коми даже сначала решил, что это розыгрыш. Но домой пришлось возвращаться уже обычным пассажирским рейсом.

Случай совершенно беспрецедентный. Директор ФБР назначается на десять лет, что является залогом его независимости от текущих политических раскладов. Президент США имеет конституционное право уволить главу бюро, но в истории это случилось единственный раз, когда в 1993 году Билл Клинтон отправил в отставку Уильяма Сешнса: тот использовал служебный самолёт для личных перелётов и за государственный счёт оборудовал свой дом системой безопасности. Коми же, назначенный лишь в 2013 году, был уволен за "неэффективное руководство".

Джеймс Коми, конечно же, не был лишён серьёзных недостатков. Хиллари Клинтон до сих пор считает, что это ему она обязана своим проигрышем президентской кампании. В острые моменты — летом 2016 года, а затем буквально за пару недель до голосования — глава ФБР делал заявления о расследовании по поводу использования Клинтон в бытность госсекретарём незащищённой почты для переписки, содержавшей государственные секреты. Это могло, безусловно, повлиять на выбор какой-то части избирателей, и демократы были в ярости. С другой стороны, объяснял потом Коми, если бы Хиллари Клинтон выиграла выборы, а информация о нарушениях ею закона подтвердилась, директора ФБР можно было бы обвинить в сокрытии важных обстоятельств, что исказило общественный выбор. И так плохо, и эдак нездорово.

В общем, у Дональда Трампа не было причин быть недовольным деятельностью Джеймса Коми, скорее наоборот. До тех пор, пока ФБР не принялось расследовать дело о вмешательстве России в президентскую кампанию.

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Призрак Никсона

Принимая решение об увольнении Коми, Трамп, похоже, рассчитывал, что демократы, имеющие зуб на шефа ФБР, будут только за, но вышло иначе. От истории настолько повеяло злоупотреблением властью — попыткой воспрепятствовать расследованию, касающемуся президента США, что многие тут же вспомнили Уотергейт. Тогда, в 1973 году, Ричард Никсон отказался сотрудничать со следствием по делу о незаконной прослушке штаба Демократической партии, потребовал уволить независимого прокурора, знаменитого Арчибальда Кокса, и принял две последовательные отставки генпрокурора и его заместителя, отказавшихся выполнять незаконные требования президента. Закончилось это отставкой самого Никсона под угрозой неизбежного импичмента.

Сомнительно не только решение об увольнении директора ФБР, но и его юридические обстоятельства. Дело в том, что Трамп якобы пошёл на этот шаг по рекомендации генерального прокурора Джеффа Сешнса. Тот заявлял, что по этическим причинам не может принимать участие ни в расследовании о российском вмешательстве, поскольку встречался во время кампании с послом России, ни в деле о возможных нарушениях со стороны Хиллари Клинтон, поскольку критиковал её как представитель избирательного штаба Трампа. Но официальной претензией к Коми стало как раз его поведение летом 2016-го по отношению к расследованию по Клинтон: дескать, глава бюро должен был доложить свои соображения генпрокурору, а не искать публичности. Странно как то, что наказание за тот эпизод Коми понёс почти год спустя, так и то, что Джефф Сешнс таки оказался причастен к решению, имеющему отношение к делу Клинтон.

Но и это не вся проблема. Известно, что в последние две недели перед увольнением Джеймс Коми заметно интенсифицировал расследование по российскому следу в выборах. Похоже, его сотрудники нащупали что-то важное, связанное, как предполагают, с финансовой стороной империи Трампа, отмыванием через неё русских денег. Если до этого внутренние брифинги на уровне руководства бюро о ходе дела проходили раз в неделю, то тут доклады стали ежедневными. Глава ФБР обратился в минюст с просьбой об увеличении ресурсов на расследование — и тут же последовало увольнение. При этом Трамп не забыл упомянуть, что продолжает считать тезис о вмешательстве русских фейком, чем подверг открытому сомнению работу ФБР.

В маске Дональда Владимир. Изображение на здании в Бруклине, Нью-Йорк, художник Дэмьен Митчелл

Стратегические увольнения

Но и это не всё. Отставка Джеймса Коми не первое звено в цепи. До этого была уволена Салли Йейтс, исполнявшая обязанности генпрокурора США до Джеффа Сешнса. Буквально на четвёртый день после инаугурации Трампа Йейтс отправилась в Белый дом, чтобы сообщить, что советник по национальной безопасности Майкл Флинн скомпрометирован русскими и, следовательно, не может быть допущен к государственным секретам. Этому предупреждению предшествовал допрос Флинна как раз в рамках расследования ФБР. Что такого тогда узнала исполнявшая обязанности генпрокурора Йейтс, она не раскрывает, указывая на конфиденциальный характер информации. Но последовала немедленная отставка не скомпрометированного Майкла Флинна, а её, Салли Йейтс. Официальная причина: за несогласие с неконституционным решением президента по недопуску в страну жителей ряда мусульманских стран.

А Майкл Флинн ещё две недели продолжал занимать пост советника президента по национальной безо­пасности, получать сверхсекретную информацию и принимать участие в совещаниях с президентом в самом тесном кругу. Трампу пришлось таки его уволить, что он сделал, выразив большое сожаление. А Флинн тут же задним числом зарегистрировался как "иностранный агент": его компания получала деньги за лоббирование интересов Турции в США. Сейчас понемногу выясняется, что не только турецкие, но и российские деньги поступали на счета человека, недолго занимавшего одну из высших позиций в американской администрации.

Как после этого не прийти к выводу, что, увольняя Салли Йейтс, а потом Джеймса Коми, но сохраняя на посту Майкла Флинна, президент США наказывал людей, подтверждавших версию российских связей с ближним кругом Трампа, и пытался удержать тех, в отношении кого эти подозрения подтверждались. А теперь он ещё снабжает русских секретной информацией прямо у себя в кабинете. Такого в истории США никогда не было.

"Некомпетентный идиот"

Сейчас Америка с изумлением убеждается, что их знаменитая система сдержек и противовесов, препятствующая злоупотреблениям исполнительной власти, не очень справляется с президентом, который демонстративно нарушает политические правила приличий. Нет, Трамп не в состоянии остановить расследование, которое ведёт ФБР, а тем более слушания, которые проходят в трёх комитетах и одном подкомитете Конгресса и Сената. Но в обеих палатах большинство за республиканцами, однопартийцами слетевшего с катушек президента.

Давление, которое Трамп испытывает из-за непрояснённых связей с русскими товарищами, вызывает у него нескрываемое раздражение и желание поступать назло подозрениям

В этих условиях основным сдерживающим фактором становится свободная пресса, разоблачающая его фокусы, и, как ни странно, профессиональное сообщество спецслужб, уязвлённое поведением Белого дома. Если в случае с ФБР, где, кстати, любили и уважали уволенного Джеймса Коми, дело чести доказать свою правоту по поводу русского следа, то для людей, работающих в непосредственном контакте с врагом, существует прямая угроза жизни из-за утечек на самом высоком уровне. Уже в первый месяц президентства Трампа появились слухи, что спецслужбы стали придерживать важную информацию, избегая делиться ею с Белым домом из опасения, что она попадёт к русским. Сейчас высказываются небеспочвенные предположения, что слив в прессу фактов о том, что Трамп был неуместно откровенен с русскими в своём Овальном кабинете, организовали именно представители развед­органов для дальнейшей нейтрализации малоуправляемого главы Белого дома.

Многое в развитии ситуации будет зависеть от республиканцев, которые несут серьёзный политический урон. В партии уже испытывают большое беспокойство по поводу исхода промежуточных выборов 2018 года, опросы фиксируют растущий и ставший рекордным разрыв предпочтений избирателей в пользу демократов — 54% против 38%. На просьбу социологов из Квиннипэкского университета назвать первые пришедшие в голову слова по ассоциации с именем Дональда Трампа американцы выдали: "идиот", "некомпетентный", "лжец". И это спустя неполных четыре месяца со дня его прихода в Белый дом. Наверняка уже во многие головы из элиты республиканцев приходит мысль, что эксперимент по пребыванию на высшем государственном посту специалиста по элитной недвижимости нужно заканчивать, пока не слишком поздно.