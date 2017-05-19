ВМС США отправили авианосец "Рональд Рейган" к берегам Корейского полуострова.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.
"Авианосец "Рональд Рейган" по окончании техобслуживания и испытаний на японской базе Йокосука отправился к Корейскому полуострову, где присоединится к авианосцу ВМС США "Карл Винсон", - отметили в агентстве со ссылкой на данные ВМС США.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп спустил на воду самый дорогой авианосец в мире
По прибытию к берегам Корейского полуострова авианосец, в частности, отработает безопасный запуск и посадку самолетов.
В Пентагоне не сообщили, как долго оба авианосца будут находиться у побережья Северной Кореи. По имеющимся данным, "Рональд Рейган" впоследствии заменит авианосец "Карл Винсон" в данном регионе.
Напомним, Китай спустил на воду первый авианосец собственной разработки.