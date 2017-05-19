Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.

"Авианосец "Рональд Рейган" по окончании техобслуживания и испытаний на японской базе Йокосука отправился к Корейскому полуострову, где присоединится к авианосцу ВМС США "Карл Винсон", - отметили в агентстве со ссылкой на данные ВМС США.

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По прибытию к берегам Корейского полуострова авианосец, в частности, отработает безопасный запуск и посадку самолетов.

В Пентагоне не сообщили, как долго оба авианосца будут находиться у побережья Северной Кореи. По имеющимся данным, "Рональд Рейган" впоследствии заменит авианосец "Карл Винсон" в данном регионе.

Напомним, Китай спустил на воду первый авианосец собственной разработки.