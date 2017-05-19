Под землей созданы города, заполненные боеприпасами, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что еще не пришло время для отмены чрезвычайного положения, которое было введено после попытки военного переворота.

Объясняя свой шаг, Эрдоган отметил, что в восточной части Турции сосредоточены представители Рабочей партии Курдистана, которая признана в стране террористической организацией.

Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"В настоящее время горы на юго-востоке и востоке заполнены пещерами, под землей созданы города, заполненные боеприпасами", - заявил президент.

Напомним, в апреле турецкий парламент одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.