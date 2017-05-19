Новым директором ФБР может стать Либерман

Бывший сенатор от Демократической партии Джо Либерман является одним из главных кандидатов на должность директора Федерального бюро расследований.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.
Трамп сказал, что сейчас он очень близок к назначению нового директора ФБР. На вопрос о том, является ли 75-летний Джо Либерман главным кандидатом на эту должность, Трамп ответил "да".
По словам источника, Дональд Трамп провел встречу с Либерманом и счел его кандидатуру "подходящей".
Джо Либерман ранее представлял интересы штата Коннектикут – сначала от Демократической партии, после чего был переизбран как независимый кандидат. В 2004 году он пытался баллотироваться на пост президента США от Демократической партии.
Напомним, президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР с формулировкой "за утрату доверия".