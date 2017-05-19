Новым директором ФБР может стать Либерман

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.

Трамп сказал, что сейчас он очень близок к назначению нового директора ФБР. На вопрос о том, является ли 75-летний Джо Либерман главным кандидатом на эту должность, Трамп ответил "да".

По словам источника, Дональд Трамп провел встречу с Либерманом и счел его кандидатуру "подходящей".

Джо Либерман ранее представлял интересы штата Коннектикут – сначала от Демократической партии, после чего был переизбран как независимый кандидат. В 2004 году он пытался баллотироваться на пост президента США от Демократической партии.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР с формулировкой "за утрату доверия".