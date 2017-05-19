Иранцы выбирают нового президента

Сегодня, 19 мая, в Иране выбирают президента страны.
По всей стране открылось более 63 тысяч избирательных участков. Право голоса имеют более 56 млн человек.
За пост президента борются четыре кандидата - нынешний президент Хасан Роухани, бывший вице-президент Мустафа Хашеми Таба, глава одного из самых богатых фондов исламского мира "Астан и Кудс Разави" Ебрагим Раиси и бывший министр культуры Мустафа Ага Мирсалим.
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Граждане Ирана смогут проголосовать до 18:00, тем не менее некоторые избирательные участки обычно продлевают время работы на несколько часов.
Власти страны ожидают явку около 70 %.
Напомним, Евросоюз официально продлил санкции в отношении Ирана.