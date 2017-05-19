Прокуратура Швеции сняла обвинение c Ассанжа

Расследование дела основателя WikiLeaks об изнасиловании длилось семь лет

Шведский прокурор Марианна Ню сняла с основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа обвинение в изнасиловании.

Согласно сообщению на сайте Генеральной прокуратуры Швеции, на которое ссылаются мировые СМИ, сегодня 19 мая состоится пресс-конференция при участии генпрокурора страны Ингрид Исгрен, где будут оглашены подробности решения.

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Отметим, расследование дела Ассанжа об изнасиловании длилось семь лет.

Напомним, Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks, на сайте которой размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

С 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, который предоставил ему политическое убежище. Он скрылся на территории дипмиссии после решения британского правосудия экстрадировать его в Швецию, где ему были предъявлены обвинения в преступлениях сексуального характера.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.